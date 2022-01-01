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PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь
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Фитинги для шлангов и систем полива
    PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь
    Арт. X19031850158
    PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь

      PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850158

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Наличие резьбы
      		Нет
      Диаметр трубы/крана, дюйм
      		1/2
      Материал
      		латунь
      Вес, кг
      		0.211
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор для подключения шланга 1/2", латунный PALISAD 66210 применяется для наращивания длины шланга и подключения шланга к системе полива.
        • В набор включены два соединителя, один из которых оснащен механизмом «автостоп» для автоматического прекращения подачи воды.
        • Посадочные диаметры деталей набора совместимы со всеми адаптерами, быстросъемными соединителями, тройниками, разбрызгивателями латунной и пластиковой серии PALISAD.