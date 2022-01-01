PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь

В набор включены два соединителя, один из которых оснащен механизмом «автостоп» для автоматического прекращения подачи воды.

Посадочные диаметры деталей набора совместимы со всеми адаптерами, быстросъемными соединителями, тройниками, разбрызгивателями латунной и пластиковой серии PALISAD.

Набор для подключения шланга 1/2", латунный PALISAD 66210 применяется для наращивания длины шланга и подключения шланга к системе полива.