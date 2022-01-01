PALISAD 66210 Набор д/подключения шланга 1/2" латунь
Арт. X19031850158
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Диаметр трубы/крана, дюйм
|1/2
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Материал
|латунь
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Вес, кг
|0.211
- Набор для подключения шланга 1/2", латунный PALISAD 66210 применяется для наращивания длины шланга и подключения шланга к системе полива.
- В набор включены два соединителя, один из которых оснащен механизмом «автостоп» для автоматического прекращения подачи воды.
- Посадочные диаметры деталей набора совместимы со всеми адаптерами, быстросъемными соединителями, тройниками, разбрызгивателями латунной и пластиковой серии PALISAD.