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Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный
Найти аналог
Шланги армированные
    Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный
    Арт. О00000016760
    Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный

      Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016760

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Длина, м
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный - служит для полива и орошения садового участка, газона, различных зеленых насаждений. Трехслойное строение увеличивает срок службы шланга. Он не пачкается и не перекручивается благодаря высококачественному, прочному полимерному покрытию. Гладкая поверхность шланга предотвращает его от повреждений и порезов, а также обеспечивает его легкое перемещение на различных неровностях.