Шланг поливочный Palisad 67443 3/4" 25 м армированный эластичный - служит для полива и орошения садового участка, газона, различных зеленых насаждений. Трехслойное строение увеличивает срок службы шланга. Он не пачкается и не перекручивается благодаря высококачественному, прочному полимерному покрытию. Гладкая поверхность шланга предотвращает его от повреждений и порезов, а также обеспечивает его легкое перемещение на различных неровностях.