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Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
4 670 ₽
Одноколесные тачки
    Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
    Арт. О00000040647
    Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
    Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
    Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
    Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
      Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
      Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
      Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183
      Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183

      Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183

      4 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 577 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040647

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество колес
      		одноколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		200
      Все характеристики
      4 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 577 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садово-строительная, усиленная тачка PALISAD грузоподъемность 200 кг, объем 90 л 689183 позволяет с удобством транспортировать строительные материалы, удобрения, урожай и другие грузы. Она станет незаменимым помощником в ходе строительных и сельскохозяйственных работ. Усиленная конструкция позволяет использовать тележку для интенсивной эксплуатации с большими объемами работ

        Преимущества

        • Высокая прочность - рама выполнена из стальных труб диаметром 32 мм и толщиной 1.2 мм, а кузов - из стали толщиной 0.7 мм
        • Завальцованные борта - верхний край кузова характеризуется ударостойкостью
        • Защита от коррозии - кузов выполнен из оцинкованной стали, а на раму, опору и диск колеса нанесено порошковое покрытие
        • Маневренность - PALISAD 689183 оборудована одним пневматическим колесом
        • Высокая грузоподъемность - кузов дополнен опорой, поэтому выдерживает до 200 кг
        • Два шариковых подшипника - колесо надежно зафиксировано и обеспечивает хорошую проходимость тачки
        • Удобство фронтальной разгрузки - в конструкции тачки предусмотрен передний упор
        • Комплектующие на замену - при изнашивании старого с тележкой можно использовать колеса 68947, 68978