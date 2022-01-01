Тачка одноколесная усиленная Palisad 689183

Преимущества

Высокая прочность - рама выполнена из стальных труб диаметром 32 мм и толщиной 1.2 мм, а кузов - из стали толщиной 0.7 мм

Завальцованные борта - верхний край кузова характеризуется ударостойкостью

Защита от коррозии - кузов выполнен из оцинкованной стали, а на раму, опору и диск колеса нанесено порошковое покрытие

Маневренность - PALISAD 689183 оборудована одним пневматическим колесом

Высокая грузоподъемность - кузов дополнен опорой, поэтому выдерживает до 200 кг

Два шариковых подшипника - колесо надежно зафиксировано и обеспечивает хорошую проходимость тачки

Удобство фронтальной разгрузки - в конструкции тачки предусмотрен передний упор

Комплектующие на замену - при изнашивании старого с тележкой можно использовать колеса 68947, 68978

Садово-строительная, усиленная тачка PALISAD грузоподъемность 200 кг, объем 90 л 689183 позволяет с удобством транспортировать строительные материалы, удобрения, урожай и другие грузы. Она станет незаменимым помощником в ходе строительных и сельскохозяйственных работ. Усиленная конструкция позволяет использовать тележку для интенсивной эксплуатации с большими объемами работ