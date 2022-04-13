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Панель экран каркаса Русак 90
5.0
1
260 ₽
Экраны для душевых кабин
    Панель экран каркаса Русак 90
    Арт. X169144217
    5.0
    1
    Панель экран каркаса Русак 90

      Панель экран каркаса Русак 90

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169144217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Русак
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		экран
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • В душевых поддонах Тритон, используется тот же акрил, что и при производстве акриловых ванн данного производителя.

        Преимущества

        • Высокую прочность изделию придает стеклопластиковое волокно, в состав которого входит уникальная по своим свойствам смола Dugalak (Сербия), учитывающая наши особенности и позволяющая замешивать в нее минеральные наполнители, увеличивающие прочность армирующего слоя