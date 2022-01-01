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Панельная розетка FoxWeld 35-50 511.0314/СХ0558
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Розетки
    Панельная розетка FoxWeld 35-50 511.0314/СХ0558
    Арт. X38726311281
    Панельная розетка FoxWeld 35-50 511.0314/СХ0558

      Панельная розетка FoxWeld 35-50 511.0314/СХ0558

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38726311281

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		розетка кабельная
      Наличие крышки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Панельная розетка 35-50 соединитель "гнездо" Foxweld 511.0314/СХ0558 4844 служит для подключения кабеля к источнику питания. В таком случае байонетный разъем устанавливается на панель сварочного аппарата. Изделие обеспечивает надежный контакт между элементами, что существенно снижает возможность возникновения коротких замыканий и пожароопасных ситуаций. Данная модель полностью исключает риск самопроизвольного отсоединения сварочного кабеля. Панельная розетка легко крепится к корпусу любого сварочного аппарата, вне зависимости от типа сварки.

        Преимущества

        • Розетка изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 22917-78
        • Максимальный сварочный ток составляет 400 А
        • Продолжительность цикла сварки - 5 минут
        • Размер панельной розетки 35-50 соединитель "гнездо" Foxweld 511.0314/СХ0558 4844 составляет 70х25 мм
        • Масса 0,15 кг
        • Сечение подсоединяемого кабеля может варьироваться от 35 до 50 мм²
        • Надежность соединения
        • Высокая безопасность
        • Быстросъемность