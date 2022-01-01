Панельная розетка FoxWeld 35-50 511.0314/СХ0558
Арт. X38726311281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|розетка кабельная
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Наличие крышки
|Нет
- Панельная розетка 35-50 соединитель "гнездо" Foxweld 511.0314/СХ0558 4844 служит для подключения кабеля к источнику питания. В таком случае байонетный разъем устанавливается на панель сварочного аппарата. Изделие обеспечивает надежный контакт между элементами, что существенно снижает возможность возникновения коротких замыканий и пожароопасных ситуаций. Данная модель полностью исключает риск самопроизвольного отсоединения сварочного кабеля. Панельная розетка легко крепится к корпусу любого сварочного аппарата, вне зависимости от типа сварки.
Преимущества
- Розетка изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 22917-78
- Максимальный сварочный ток составляет 400 А
- Продолжительность цикла сварки - 5 минут
- Размер панельной розетки 35-50 соединитель "гнездо" Foxweld 511.0314/СХ0558 4844 составляет 70х25 мм
- Масса 0,15 кг
- Сечение подсоединяемого кабеля может варьироваться от 35 до 50 мм²
- Надежность соединения
- Высокая безопасность
- Быстросъемность