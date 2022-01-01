Пара коническая Emak (шестерни редуктора) 745/Sp37/Sp42 61040132 – это деталь, применяемая в целях монтирования на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Запасные части от торговой марки Emak характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вы можете не переживать за производительность и работоспособность: Редукторы производства компании Emak отличаются высоким качеством.