Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный

Преимущества

Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса, защита от работы "всухую"

Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм

Универсальный штуцер

Изолированный разъем питания

Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 750/35П

Корпус изготовлен из прочного пластика, не подвержен коррозии

Погружной дренажный насос Парма НД-750/35П способен откачивать воду с твердыми включениями размером до 35 мм из бассейнов, подтопленных помещений и канав. Поплавковый механизм предотвращает работу "всухую", что исключает поломку прибора и повышает его срок службы. Насос поставляется в полностью готовом к работе виде. Насос не рекомендуется использовать для химических продуктов. Размер водоема должен быть не менее 50х50х50 см для свободного расположения поплавка на поверхности воды.