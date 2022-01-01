Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
Арт. О00000011941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
- Погружной дренажный насос Парма НД-750/35П способен откачивать воду с твердыми включениями размером до 35 мм из бассейнов, подтопленных помещений и канав. Поплавковый механизм предотвращает работу "всухую", что исключает поломку прибора и повышает его срок службы. Насос поставляется в полностью готовом к работе виде. Насос не рекомендуется использовать для химических продуктов. Размер водоема должен быть не менее 50х50х50 см для свободного расположения поплавка на поверхности воды.
Преимущества
- Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса, защита от работы "всухую"
- Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм
- Универсальный штуцер
- Изолированный разъем питания
- Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 750/35П
- Корпус изготовлен из прочного пластика, не подвержен коррозии