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Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
    Арт. О00000011941
    Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
    Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
      Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный
      Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный

      Насос Парма НД-750/35П погружной дренажный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011941

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружной дренажный насос Парма НД-750/35П способен откачивать воду с твердыми включениями размером до 35 мм из бассейнов, подтопленных помещений и канав. Поплавковый механизм предотвращает работу "всухую", что исключает поломку прибора и повышает его срок службы. Насос поставляется в полностью готовом к работе виде. Насос не рекомендуется использовать для химических продуктов. Размер водоема должен быть не менее 50х50х50 см для свободного расположения поплавка на поверхности воды.

        Преимущества

        • Поплавковый выключатель - автоматическое включение/ выключение насоса, защита от работы "всухую"
        • Перекачивание грязной воды с частицами размером до 35 мм
        • Универсальный штуцер
        • Изолированный разъем питания
        • Ручка для комфортной транспортировки погружного дренажного насоса Парма НД- 750/35П
        • Корпус изготовлен из прочного пластика, не подвержен коррозии