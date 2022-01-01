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Электрическая цепная пила Парма М6
Арт. О00000031725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1000
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Длина шины, дюйм
|12
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Количество звеньев, шт
|45
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- Электрическая цепная пила Парма М6 используется для обрезки веток кустарников и ухода за садом. Через специальное окошечко удобно контролировать количество смазки. Непрерывное наличие смазки обеспечивает повышение ресурса шины, цепи и ведущей звездочки
Преимущества
- Небольшой вес инструмента
- Экологичность
- Компактная модель
- Автоматическая смазка упрощает обслуживание пилы
- Низкий уровень шума - комфортная работа