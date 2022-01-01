Преимущества

Небольшой вес инструмента

Экологичность

Компактная модель

Автоматическая смазка упрощает обслуживание пилы

Низкий уровень шума - комфортная работа

Электрическая цепная пила Парма М6 используется для обрезки веток кустарников и ухода за садом. Через специальное окошечко удобно контролировать количество смазки. Непрерывное наличие смазки обеспечивает повышение ресурса шины, цепи и ведущей звездочки