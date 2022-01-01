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Электрическая цепная пила Парма М6
3 910 ₽
4 390 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Парма М6
Арт. О00000031725
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6
Электрическая цепная пила Парма М6

Электрическая цепная пила Парма М6

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  • -480 ₽
3 910 ₽
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031725

Характеристики

Производитель
Парма
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1000
Длина шины, дюйм
12
Количество звеньев, шт
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -480 ₽
3 910 ₽
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила Парма М6 используется для обрезки веток кустарников и ухода за садом. Через специальное окошечко удобно контролировать количество смазки. Непрерывное наличие смазки обеспечивает повышение ресурса шины, цепи и ведущей звездочки

    Преимущества

    • Небольшой вес инструмента
    • Экологичность
    • Компактная модель
    • Автоматическая смазка упрощает обслуживание пилы
    • Низкий уровень шума - комфортная работа