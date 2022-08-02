Преимущества

Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора для долгой работы без усталости

Кнопка управления на рукояти

Велосипедная рукоять создает комфорт при работе

Усиленный кронштейн гарантирует надежное крепление

Безынструментальный доступ к воздушному фильтру облегчает обслуживание

Пластиковый кожух Парма Практик БТК-052 02.015.00016 защищает оператора от грязи и камней

Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052 02.015.00016 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Хромированный цилиндр защищен от коррозии, поэтому имеет долгий срок службы. Для простоты управления на рукоятке расположена кнопка запуска.