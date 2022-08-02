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Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
5.0
1
5 907 ₽
5 980 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Арт. О00000040049
5.0
1
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052
Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052

Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052

Дарим скидки за
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  • -73 ₽
5 907 ₽
5 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000040049
5.0
1

Характеристики

Производитель
Парма
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8
Мощность, л.с.
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -73 ₽
5 907 ₽
5 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер Парма Практик БТК-052 02.015.00016 предназначен для кошения травы на приусадебном участке. Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора, что способствует долгой работе без усталости. Хромированный цилиндр защищен от коррозии, поэтому имеет долгий срок службы. Для простоты управления на рукоятке расположена кнопка запуска.

    Преимущества

    • Наплечный ремень снижает нагрузку на руки оператора для долгой работы без усталости
    • Кнопка управления на рукояти
    • Велосипедная рукоять создает комфорт при работе
    • Усиленный кронштейн гарантирует надежное крепление
    • Безынструментальный доступ к воздушному фильтру облегчает обслуживание
    • Пластиковый кожух Парма Практик БТК-052 02.015.00016 защищает оператора от грязи и камней