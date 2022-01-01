Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-260 очищает поверхности кухни и ванной комнаты без применения химических средств. Большой набор аксессуаров расширяет сферу применения модели, а специальная сумка препятствует потере аксессуаров при хранении или транспортировке. Конструкция пароочистителя исключает его случайное включение детьми. Интегрированная воронка существенно облегчает наполнение бака водой.