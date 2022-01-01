Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
Найти аналог
Пароочистители
    Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
    Арт. X131503163
    Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
    Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
      Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
      Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260

      Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503163

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Регулятор расхода пара
      		нет
      Защита от детей
      		Нет
      Предохранительный клапан
      		Нет
      Съемный бачок
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-260 очищает поверхности кухни и ванной комнаты без применения химических средств. Большой набор аксессуаров расширяет сферу применения модели, а специальная сумка препятствует потере аксессуаров при хранении или транспортировке. Конструкция пароочистителя исключает его случайное включение детьми. Интегрированная воронка существенно облегчает наполнение бака водой.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность