Пароочиститель KARCHER SC 1*EU 1.516-260
Арт. X131503163
Характеристики
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Производитель
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Регулятор расхода пара
|нет
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Защита от детей
|Нет
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Предохранительный клапан
|Нет
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Съемный бачок
|Нет
- Пароочиститель Karcher SC 1 1.516-260 очищает поверхности кухни и ванной комнаты без применения химических средств. Большой набор аксессуаров расширяет сферу применения модели, а специальная сумка препятствует потере аксессуаров при хранении или транспортировке. Конструкция пароочистителя исключает его случайное включение детьми. Интегрированная воронка существенно облегчает наполнение бака водой.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность