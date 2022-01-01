Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350
Арт. X13150398
Характеристики
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Производитель
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Регулятор расхода пара
|нет
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Защита от детей
|Нет
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Предохранительный клапан
|Нет
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Съемный бачок
|Нет
- Пароочиститель Karcher SC 2.500 C 1.512-350 предназначен для внутренней уборки помещений. Прибор удобен и безопасен в использовании. Благодаря наличию съемного бачка, в который долить воду можно в любой момент, подача пара осуществляется непрерывно. Световые сигнализаторы информируют оператора о том, что работает нагрев, а если воды мало, о необходимости ее долива.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность