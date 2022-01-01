Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Пароочиститель Karcher SC 2.500 C 1.512-350 предназначен для внутренней уборки помещений. Прибор удобен и безопасен в использовании. Благодаря наличию съемного бачка, в который долить воду можно в любой момент, подача пара осуществляется непрерывно. Световые сигнализаторы информируют оператора о том, что работает нагрев, а если воды мало, о необходимости ее долива.