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Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350
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Пароочистители
    Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350
    Арт. X13150398
    Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350

      Пароочиститель KARCHER SC 2.500 1.512-350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150398

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Регулятор расхода пара
      		нет
      Защита от детей
      		Нет
      Предохранительный клапан
      		Нет
      Съемный бачок
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пароочиститель Karcher SC 2.500 C 1.512-350 предназначен для внутренней уборки помещений. Прибор удобен и безопасен в использовании. Благодаря наличию съемного бачка, в который долить воду можно в любой момент, подача пара осуществляется непрерывно. Световые сигнализаторы информируют оператора о том, что работает нагрев, а если воды мало, о необходимости ее долива.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность