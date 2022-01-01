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Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0
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Пароочистители
    Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0
    Арт. X131503176
    Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0

      Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503176

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Регулятор расхода пара
      		нет
      Защита от детей
      		Нет
      Предохранительный клапан
      		Нет
      Съемный бачок
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Паровая швабра KARCHER SC 3 Upright Easyfix 1.513-300 предназначена для уборки различных твердых напольных покрытий, в том числе деревянных. Уничтожает до 99.99% бытовых бактерий без использования химии. Модель быстро нагревается и приходит в рабочее состояние. Съемный бак с постоянной возможностью долива воды обеспечивает непрерывную работу. Благодаря специальному картриджу залитая вода автоматически очищается от накипи.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала

        • Надежность