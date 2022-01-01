Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0
Арт. X131503176
Характеристики
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Производитель
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Регулятор расхода пара
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Защита от детей
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Предохранительный клапан
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Съемный бачок
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Паровая швабра KARCHER SC 3 Upright Easyfix 1.513-300 предназначена для уборки различных твердых напольных покрытий, в том числе деревянных. Уничтожает до 99.99% бытовых бактерий без использования химии. Модель быстро нагревается и приходит в рабочее состояние. Съемный бак с постоянной возможностью долива воды обеспечивает непрерывную работу. Благодаря специальному картриджу залитая вода автоматически очищается от накипи.
Преимущества
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Изготовлен из высокотехнологичного материала
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Надежность
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