Пароочиститель KARCHER SC 3 Premium 1.513-050.0

Паровая швабра KARCHER SC 3 Upright Easyfix 1.513-300 предназначена для уборки различных твердых напольных покрытий, в том числе деревянных. Уничтожает до 99.99% бытовых бактерий без использования химии. Модель быстро нагревается и приходит в рабочее состояние. Съемный бак с постоянной возможностью долива воды обеспечивает непрерывную работу. Благодаря специальному картриджу залитая вода автоматически очищается от накипи.

Преимущества