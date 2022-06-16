Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)
Арт. Ю00000024133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|углеродистая сталь
- Пассатижи 180 мм BARTEX СТАНДАРТ 11002 - многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, рукоятки выполнены из ударопрочной пластмассы.
Преимущества
- Удобство в использовании
- Надежность