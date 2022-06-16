Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)

Преимущества

Удобство в использовании

Надежность

Пассатижи 180 мм BARTEX СТАНДАРТ 11002 - многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, рукоятки выполнены из ударопрочной пластмассы.