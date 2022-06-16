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Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)
    Арт. Ю00000024133
    5.0
    2
    Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)

      Пассатижи Bartex Стандарт 11002 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000024133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bartex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи 180 мм BARTEX СТАНДАРТ 11002 - многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм. Инструмент изготовлен из углеродистой стали, рукоятки выполнены из ударопрочной пластмассы.

        Преимущества

        • Удобство в использовании
        • Надежность