Пассатижи Jonnesway, 7", CR-MO, скрытая пружина, P8007
Арт. jonnesway_5178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|175
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Пассатижи Jonnesway P8007, самый распространенный, многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата плоских предметов и деталей разных форм. Пассатижи серии "Р80" являются инструментами с улучшенными потребительскими свойствами.
Преимущества
- Изготовлены из хромомолибденовой стали.
- Закаленные до твердости свыше 60 HRC рабочие поверхности обеспечивают длительное сохранение рабочих характеристик.
- Двухкомпонентные рукоятки из термопластичной резины с сантопреновыми накладками надежно удерживаются в руке, предотвращая выскальзывание.
- Скрытая возвратная пружина самостоятельно раскрывает зев инструмента, избавляя оператора от необходимости в этом действии.
- Пассатижи изготовлены в соответствии с техническим регламентом ISO 5743-88, полностью отвечают требованиям ГОСТ 17438-72.
- Отполированы и покрыты специальным, бесцветным лаком.