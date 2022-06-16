Преимущества

Малый вес - 0.254 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента

Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии

Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 12 мм и площадью сечения до 16 мм², твердой проволокой диаметром до 2.2 мм и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм

Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей

Длина инструмента составляет всего 180 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Пассатижи KNIPEX KN-0302180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей. Вес инструмента составляет 0.254 кг, что снижает энергоемкость работы.