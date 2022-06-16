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Пассатижи Knipex KN-0302180
5.0
2
2 400 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи Knipex KN-0302180
    Арт. Ю00000027264
    5.0
    2
    Пассатижи Knipex KN-0302180
    Пассатижи Knipex KN-0302180
      Пассатижи Knipex KN-0302180
      Пассатижи Knipex KN-0302180

      Пассатижи Knipex KN-0302180

      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027264
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      2 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи KNIPEX KN-0302180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей. Вес инструмента составляет 0.254 кг, что снижает энергоемкость работы.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.254 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
        • Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 12 мм и площадью сечения до 16 мм², твердой проволокой диаметром до 2.2 мм и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм
        • Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания плоских и круглых деталей
        • Длина инструмента составляет всего 180 мм, что упрощает его хранение и транспортировку