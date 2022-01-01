Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V

Рычажные пассатижи КОБАЛЬТ 180 мм 244-179 предназначены для надежного удержания и фиксирования различных плоских и круглых деталей при проведении ремонтных работ, вывинчивания сломанных винтов, для резки вязальной проволоки и проволоки из цветных металлов, электрических проводов небольшого сечения, обжимки электрических наконечников, в качестве вспомогательного инструмента при затягивании/отпускании резьбового крепежа.

Преимущества