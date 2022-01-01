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Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
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Плоскогубцы
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
    Арт. Х130793134
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
    Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V

      Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130793134

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажные пассатижи КОБАЛЬТ 180 мм 244-179  предназначены для надежного удержания и фиксирования различных плоских и круглых деталей при проведении ремонтных работ, вывинчивания сломанных винтов, для резки вязальной проволоки и проволоки из цветных металлов, электрических проводов небольшого сечения, обжимки электрических наконечников, в качестве вспомогательного инструмента при затягивании/отпускании резьбового крепежа. 

        Преимущества

        • Двойная рычажная конструкция позволяет в 2.2 раза уменьшить усилие на рукоятках по сравнению с обычными пассатижами
        • Изготовлены из хром-ванадиевой (Cr-V) инструментальной стали с закалкой губок до 57 - 60 HRC
        • Губки имеют насечку для надежного удержания деталей, а также вспомогательные режущие кромки для резки тонкой проволоки из цветных металлов
        • Удобные, изолированные двухкомпонентными чехлами рукоятки повышают комфортность работы