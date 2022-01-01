Пассатижи рычажные Кобальт 244-179, 180 мм, CR-V
Арт. Х130793134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Рычажные пассатижи КОБАЛЬТ 180 мм 244-179 предназначены для надежного удержания и фиксирования различных плоских и круглых деталей при проведении ремонтных работ, вывинчивания сломанных винтов, для резки вязальной проволоки и проволоки из цветных металлов, электрических проводов небольшого сечения, обжимки электрических наконечников, в качестве вспомогательного инструмента при затягивании/отпускании резьбового крепежа.
Преимущества
- Двойная рычажная конструкция позволяет в 2.2 раза уменьшить усилие на рукоятках по сравнению с обычными пассатижами
- Изготовлены из хром-ванадиевой (Cr-V) инструментальной стали с закалкой губок до 57 - 60 HRC
- Губки имеют насечку для надежного удержания деталей, а также вспомогательные режущие кромки для резки тонкой проволоки из цветных металлов
- Удобные, изолированные двухкомпонентными чехлами рукоятки повышают комфортность работы