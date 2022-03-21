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Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
5.0
2
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Плоскогубцы
    Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
    Арт. Х1307174
    5.0
    2
    Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
    Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
    Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
    Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
      Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
      Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
      Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
      Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150

      Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пассатижи 1000 В Sturm 1020-03-1-150 позволяют выполнять различные работы с деталями, находящимися под напряжением. Ручки имеют диэлектрическое покрытие, что обеспечивает безопасную работу. Губки пассатижей изготовлены из инструментальной стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность инструмента.

        Преимущества

        • Длина инструмента 150 мм
        • Возможна работа под напряжением до 1000 В
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок эксплуатации