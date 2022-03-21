Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150

Преимущества

Длина инструмента 150 мм

Возможна работа под напряжением до 1000 В

Прочная конструкция

Длительный срок эксплуатации

Пассатижи 1000 В Sturm 1020-03-1-150 позволяют выполнять различные работы с деталями, находящимися под напряжением. Ручки имеют диэлектрическое покрытие, что обеспечивает безопасную работу. Губки пассатижей изготовлены из инструментальной стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность инструмента.