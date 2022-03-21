Диэлектрические пассатижи Sturm 1020-03-1-150
Арт. Х1307174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|150
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Пассатижи 1000 В Sturm 1020-03-1-150 позволяют выполнять различные работы с деталями, находящимися под напряжением. Ручки имеют диэлектрическое покрытие, что обеспечивает безопасную работу. Губки пассатижей изготовлены из инструментальной стали, что обеспечивает высокую прочность и долговечность инструмента.
Преимущества
- Длина инструмента 150 мм
- Возможна работа под напряжением до 1000 В
- Прочная конструкция
- Длительный срок эксплуатации