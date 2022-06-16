Пассатижи силовые Knipex KN-0202200
Арт. Ю00000027265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|инструментальная сталь
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- Силовые пассатижи KNIPEX KN-0202200 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов, электромонтажных и других работ. Эти пассатижи возможно применять для самых нагруженных работ благодаря высокому качеству материалов, используемых при изготовлении и оптимизированным передаточному отношению и передаче усилия.
Преимущества
- Малый вес - 0.342 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента
- Черненые - защита от коррозии
- Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 13 мм и площадью сечения до 25 мм², твердой проволокой диаметром до 2.8 мм и проволокой из пружинной стали диаметром до 2.2 мм
- Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания круглых и плоских деталей
- Оптимизированное передаточное отношение и передача усилия способствуют уменьшению силы воздействия на 35% по сравнению с обычными пассатижами
- Длина инструмента составляет всего 200 мм, что упрощает его хранение и транспортировку