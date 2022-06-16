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Пассатижи силовые Knipex KN-0202200
5.0
2
3 210 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи силовые Knipex KN-0202200
    Арт. Ю00000027265
    5.0
    2
    Пассатижи силовые Knipex KN-0202200

      Пассатижи силовые Knipex KN-0202200

      3 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      3 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовые пассатижи KNIPEX KN-0202200 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов, электромонтажных и других работ. Эти пассатижи возможно применять для самых нагруженных работ благодаря высокому качеству материалов, используемых при изготовлении и оптимизированным передаточному отношению и передаче усилия.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.342 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Черненые - защита от коррозии
        • Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 13 мм и площадью сечения до 25 мм², твердой проволокой диаметром до 2.8 мм и проволокой из пружинной стали диаметром до 2.2 мм
        • Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания круглых и плоских деталей
        • Оптимизированное передаточное отношение и передача усилия способствуют уменьшению силы воздействия на 35% по сравнению с обычными пассатижами
        • Длина инструмента составляет всего 200 мм, что упрощает его хранение и транспортировку