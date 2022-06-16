Пассатижи силовые Knipex KN-0202200

Преимущества

Малый вес - 0.342 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента

Черненые - защита от коррозии

Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 13 мм и площадью сечения до 25 мм², твердой проволокой диаметром до 2.8 мм и проволокой из пружинной стали диаметром до 2.2 мм

Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания круглых и плоских деталей

Оптимизированное передаточное отношение и передача усилия способствуют уменьшению силы воздействия на 35% по сравнению с обычными пассатижами

Длина инструмента составляет всего 200 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Силовые пассатижи KNIPEX KN-0202200 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов, электромонтажных и других работ. Эти пассатижи возможно применять для самых нагруженных работ благодаря высокому качеству материалов, используемых при изготовлении и оптимизированным передаточному отношению и передаче усилия.