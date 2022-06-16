Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
Арт. О00000008199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|145
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Удлиненные пассатижи KNIPEX KN-0822145 позволяет вытягивать детали, например, гвозди, болты и штифты, а также разрезать мягкую, среднюю и жесткую проволоку.
Преимущества
- Особенно удобны в обращении: идеально для работы в труднодоступном месте благодаря тонкой головке с ссуженными губками (устойчивыми к скручиванию)
- Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для надёжного захвата плоских деталей
- Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей, например, гвоздей, штифтов и болтов
- Универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
- Лёгкое резание благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- Большой срок службы и стабильные кончики губок
- Кованые из специальной инструментальной стали особого качества, многоступенчатая закалка в масле