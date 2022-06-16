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Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
5.0
2
3 250 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
    Арт. О00000008199
    5.0
    2
    Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
    Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
    Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
    Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
      Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
      Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
      Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145
      Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145

      Пассатижи удлиненные Knipex KN-0822145

      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		145
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлиненные пассатижи KNIPEX KN-0822145 позволяет вытягивать детали, например, гвозди, болты и штифты, а также разрезать мягкую, среднюю и жесткую проволоку. 

        Преимущества

        • Особенно удобны в обращении: идеально для работы в труднодоступном месте благодаря тонкой головке с ссуженными губками (устойчивыми к скручиванию)
        • Захватная поверхность с одной стороны выпуклая - для надёжного захвата плоских деталей
        • Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей, например, гвоздей, штифтов и болтов
        • Универсальные и надежные тонкогубцы для работы на выезде
        • Лёгкое резание благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
        • С режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
        • Большой срок службы и стабильные кончики губок
        • Кованые из специальной инструментальной стали особого качества, многоступенчатая закалка в масле