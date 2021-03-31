Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT

Преимущества

Три оснастки: леска, нож и диск

Жесткий трансмиссионный вал - долговечность PATRIOT PT 555 XT 1+1 250106231

Эргономичный ранцевый ремень в комплекте

Праймер

Система легкий старт - для запуска инструмента операторам без навыка

Система антивибрации - комфортная работа;

Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку

Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла

Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания

Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников