Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
Арт. О00000005231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, диск, нож
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Вес, кг
|8.7
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников
Преимущества
- Три оснастки: леска, нож и диск
- Жесткий трансмиссионный вал - долговечность PATRIOT PT 555 XT 1+1 250106231
- Эргономичный ранцевый ремень в комплекте
- Праймер
- Система легкий старт - для запуска инструмента операторам без навыка
- Система антивибрации - комфортная работа;
- Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
- Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания