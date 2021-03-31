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Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
3.7
13
13 167 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Арт. О00000005231
    3.7
    13
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
    Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT
      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT

      Бензиновый триммер Patriot PT 555 XT

      13 167 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000005231
      3.7
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, диск, нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      13 167 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Надежный мощный универсальный триммер РТ 555 XT с регулируемой велосипедной рукояткой c антивибрационной высокой опорой предназначен для стрижки газонов и травы вокруг стволов деревьев и вдоль дорожек на приусадебном участке. При использовании режущего ножа происходит скашивание сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников

        Преимущества

        • Три оснастки: леска, нож и диск
        • Жесткий трансмиссионный вал - долговечность PATRIOT PT 555 XT 1+1 250106231
        • Эргономичный ранцевый ремень в комплекте
        • Праймер
        • Система легкий старт - для запуска инструмента операторам без навыка
        • Система антивибрации - комфортная работа;
        • Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
        • Коннектор ручек управления с возможностью изменения угла
        • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания