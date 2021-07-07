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Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Арт. О00000014704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1500
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|52
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- Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614 – компактная электрическая пила с защитной насадкой от обратного удара. Подходит для работы на свежем воздухе и в закрытых помещениях. С ее помощью можно легко распилить строительные материалы и обработать небольшие деревья. Продолжительная комфортная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Техническое обслуживание практически не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке предусмотрена скоба крепления сетевого кабеля.
Преимущества
- Малый вес
- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Защита от обратного удара
- Щиток защиты рук
- Отсутствие вредных выхлопов
- Минимальное техническое обслуживание