Преимущества

Малый вес

Компактный размер

Низкий уровень шума

Защита от обратного удара

Щиток защиты рук

Отсутствие вредных выхлопов

Минимальное техническое обслуживание

Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614 – компактная электрическая пила с защитной насадкой от обратного удара. Подходит для работы на свежем воздухе и в закрытых помещениях. С ее помощью можно легко распилить строительные материалы и обработать небольшие деревья. Продолжительная комфортная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Техническое обслуживание практически не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке предусмотрена скоба крепления сетевого кабеля.