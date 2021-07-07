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Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
4.6
12
4 990 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Арт. О00000014704
4.6
12
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614
Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614

Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000014704
4.6
12

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
1500
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
52
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила Patriot ESP 1614 220301614 – компактная электрическая пила с защитной насадкой от обратного удара. Подходит для работы на свежем воздухе и в закрытых помещениях. С ее помощью можно легко распилить строительные материалы и обработать небольшие деревья. Продолжительная комфортная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Техническое обслуживание практически не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке предусмотрена скоба крепления сетевого кабеля.

    Преимущества

    • Малый вес
    • Компактный размер
    • Низкий уровень шума
    • Защита от обратного удара
    • Щиток защиты рук
    • Отсутствие вредных выхлопов
    • Минимальное техническое обслуживание