Преимущества:

Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом

Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом

Топливный насос для облегчения запуска

Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке

Диаметр используемого шнека: 40-250 мм

Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453

Сбалансированная конструкция

Система гашения вибрации

Бензобур PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453 подходит для работ на приусадебном участке. Применяется для бурения почвы под столбы и посадку деревьев. Не требует прикладывания больших усилий. Имеет антивибрационную систему и удобные рукоятки, что способствует комфортной работе