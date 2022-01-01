Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
Арт. О00000002274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|440x400x350
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Класс товара
|бытовой
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- Бензобур PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453 подходит для работ на приусадебном участке. Применяется для бурения почвы под столбы и посадку деревьев. Не требует прикладывания больших усилий. Имеет антивибрационную систему и удобные рукоятки, что способствует комфортной работе
Преимущества:
- Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом
- Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом
- Топливный насос для облегчения запуска
- Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке
- Диаметр используемого шнека: 40-250 мм
- Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453
- Сбалансированная конструкция
- Система гашения вибрации