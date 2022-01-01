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Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
Найти аналог
Мотобуры
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Арт. О00000002274
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
    Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453
      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453

      Бензобур Patriot PT AE53D без шнека 742104453

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000002274

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		440x400x350
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453 подходит для работ на приусадебном участке. Применяется для бурения почвы под столбы и посадку деревьев. Не требует прикладывания больших усилий. Имеет антивибрационную систему и удобные рукоятки, что способствует комфортной работе

        Преимущества:

        • Надежный 2-х тактный двигатель с увеличенным моторесурсом
        • Все органы управления расположены на одной рукоятке для удобного управления рабочим процессом
        • Топливный насос для облегчения запуска
        • Полупрозрачный топливный бак - для простоты отслеживания уровня топлива в баке
        • Диаметр используемого шнека: 40-250 мм
        • Легкое управление бензобуром PATRIOT PT AE53D без шнека 742104453
        • Сбалансированная конструкция
        • Система гашения вибрации