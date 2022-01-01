PATRIOT 230DC циф.дисп.
Арт. X131102258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|4.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|210
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор PATRIOT 230DC 605301545 - это профессиональный аппарат, позволяющий получать качественные неразъемные соединения стальных заготовок методом ручной дуговой сварки электродами диаметром 2-5 мм. Регулируемый по длине наплечный ремень гарантирует удобную транспортировку инвертора. Цифровая индикация и плавная регулировка силы тока обеспечивают точную настройку оптимальной величины данного параметра для каждого конкретного случая.
Преимущества
- Широкий диапазон диаметров электродов
- Прочный металлический корпус
- Простота эксплуатации
- Плавная регулировка силы тока
- Работает от сети 220 В
- Долгий срок службы