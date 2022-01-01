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PATRIOT 230DC циф.дисп.
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    PATRIOT 230DC циф.дисп.
    Арт. X131102258
    PATRIOT 230DC циф.дисп.

      PATRIOT 230DC циф.дисп.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102258

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		4.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		210
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор PATRIOT 230DC 605301545 - это профессиональный аппарат, позволяющий получать качественные неразъемные соединения стальных заготовок методом ручной дуговой сварки электродами диаметром 2-5 мм. Регулируемый по длине наплечный ремень гарантирует удобную транспортировку инвертора. Цифровая индикация и плавная регулировка силы тока обеспечивают точную настройку оптимальной величины данного параметра для каждого конкретного случая.

        Преимущества

        • Широкий диапазон диаметров электродов
        • Прочный металлический корпус
        • Простота эксплуатации
        • Плавная регулировка силы тока
        • Работает от сети 220 В
        • Долгий срок службы