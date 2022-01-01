PATRIOT 230DC циф.дисп.

Преимущества

Широкий диапазон диаметров электродов

Прочный металлический корпус

Простота эксплуатации

Плавная регулировка силы тока

Работает от сети 220 В

Долгий срок службы

Сварочный инвертор PATRIOT 230DC 605301545 - это профессиональный аппарат, позволяющий получать качественные неразъемные соединения стальных заготовок методом ручной дуговой сварки электродами диаметром 2-5 мм. Регулируемый по длине наплечный ремень гарантирует удобную транспортировку инвертора. Цифровая индикация и плавная регулировка силы тока обеспечивают точную настройку оптимальной величины данного параметра для каждого конкретного случая.