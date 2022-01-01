Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466

Преимущества

Автоматический контроль уровня воды

Небольшие габариты - компактная установка

Оснащен устойчивым основанием

Перекачивает до 133.3 л/мин воды - высокая производительность

Патрубок для подключения шлангов различного диаметра

Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности.