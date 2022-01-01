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Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Арт. О00000039845
- Персональная скидка
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Арт. О00000039845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
|
Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1
|
Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
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- Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности.
Преимущества
- Автоматический контроль уровня воды
- Небольшие габариты - компактная установка
- Оснащен устойчивым основанием
- Перекачивает до 133.3 л/мин воды - высокая производительность
- Патрубок для подключения шлангов различного диаметра