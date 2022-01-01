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Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
3 190 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Арт. О00000039845
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
  • Персональная скидка
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466
Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466

Насос дренажный для чистой воды Patriot F 450Z, 450 вт, 8000 л/ч. 315302466

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3 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000039845

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/4, елочка 1, елочка 1 1/2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос PATRIOT F 450 Z 315302466 применяется для подачи чистой воды из резервуаров и открытых источников. Ударопрочный корпус из пластика способен выдержать небольшие механические повреждения, что гарантирует надежность. Долгий срок службы. Поплавковый выключатель предохраняет насос от работы вхолостую, что продлевает срок его эксплуатации. Способен поднимать воду на высоту до 5 м, что говорит о высокой производительности.

    Преимущества 

    • Автоматический контроль уровня воды
    • Небольшие габариты - компактная установка
    • Оснащен устойчивым основанием
    • Перекачивает до 133.3 л/мин воды - высокая производительность
    • Патрубок для подключения шлангов различного диаметра