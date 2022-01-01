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Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
    Арт. X131102256
    Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
    Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
    Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
      Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
      Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
      Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан

      Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102256

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор PATRIOT 170DC 605301535 характеризуется отличным качеством сварного шва, простотой эксплуатации и удобством транспортировки. Аппарат используется строительными и ремонтными бригадами для ручной дуговой сварки труб (при укладке различных трубопроводов) и элементов металлоконструкций.

        Преимущества:

        • Продолжительность включения на максимальном тока - 60%
        • Широкая сфера применения
        • Качественное исполнение
        • Простота эксплуатации
        • Долгий срок службы
        • ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK