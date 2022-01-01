Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан
Арт. X131102256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор PATRIOT 170DC 605301535 характеризуется отличным качеством сварного шва, простотой эксплуатации и удобством транспортировки. Аппарат используется строительными и ремонтными бригадами для ручной дуговой сварки труб (при укладке различных трубопроводов) и элементов металлоконструкций.
Преимущества:
- Продолжительность включения на максимальном тока - 60%
- Широкая сфера применения
- Качественное исполнение
- Простота эксплуатации
- Долгий срок службы
- ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK