Cварочный инвертор Patriot Power 170DC+чемодан

Преимущества:

Продолжительность включения на максимальном тока - 60%

Широкая сфера применения

Качественное исполнение

Простота эксплуатации

Долгий срок службы

ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK





Сварочный инвертор PATRIOT 170DC 605301535 характеризуется отличным качеством сварного шва, простотой эксплуатации и удобством транспортировки. Аппарат используется строительными и ремонтными бригадами для ручной дуговой сварки труб (при укладке различных трубопроводов) и элементов металлоконструкций.