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Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Арт. О00000003530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206 используется для резки, обдирки и полировки металлических поверхностей. Благодаря небольшим размерам подходит для работы в ограниченном пространстве.
Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция безынструментальной блокировки шпинделя.
Специальная конструкция редуктора не задерживает пыль внутри инструмента и выводит шлам через вентиляционные отверстия.
Малая толщина корпуса обеспечивает удобный хват.
Преимущества
- Защита от случайного включения
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания PATRIOT AG 120M 110301206
- Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам