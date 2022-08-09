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Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
5.0
1
3 790 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Арт. О00000003530
5.0
1
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206
Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206

Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206

Дарим скидки за
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3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000003530
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206 используется для резки, обдирки и полировки металлических поверхностей. Благодаря небольшим размерам подходит для работы в ограниченном пространстве.
    Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция безынструментальной блокировки шпинделя.
    Специальная конструкция редуктора не задерживает пыль внутри инструмента и выводит шлам через вентиляционные отверстия.
    Малая толщина корпуса обеспечивает удобный хват.

    Преимущества

    • Защита от случайного включения
    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента
    • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания PATRIOT AG 120M 110301206
    • Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам