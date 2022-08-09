Преимущества

Защита от случайного включения

Кожух - для защиты от пыли и искр

Бронирование ротора и статора - для долгого срока службы инструмента

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания PATRIOT AG 120M 110301206

Прорезиненный сетевой кабель устойчив к низким температурам и многократным перегибам

Угловая шлифмашина Patriot AG 120M 110301206 используется для резки, обдирки и полировки металлических поверхностей. Благодаря небольшим размерам подходит для работы в ограниченном пространстве.Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция безынструментальной блокировки шпинделя.Специальная конструкция редуктора не задерживает пыль внутри инструмента и выводит шлам через вентиляционные отверстия.Малая толщина корпуса обеспечивает удобный хват.