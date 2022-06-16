Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)

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Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES
Арт. О00000009776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES - служит для шлифования и резки металлических деталей. Питается от аккумулятора напряжением 18 В (максимальное напряжение - 21 В). Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Кожух диска защищает оператора от искр и пыли в процессе работы. Функция блокировки шпинделя помогает быстрее заменить оснастку.
Преимущества
- Надежный бесщеточный двигатель
- Многоступенчатая защита от пыли
- Обрезиненная основная рукоять для удобного хвата
- Металлический редуктор для долгого срока службы
- Боковая антивибрационная рукоять для лучшего контроля над инструментом
- Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти
- UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему замковому соединению