Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)

Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES - служит для шлифования и резки металлических деталей. Питается от аккумулятора напряжением 18 В (максимальное напряжение - 21 В). Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Кожух диска защищает оператора от искр и пыли в процессе работы. Функция блокировки шпинделя помогает быстрее заменить оснастку.

Преимущества