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Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
4.5
2
7 490 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
  • Персональная скидка
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES
Арт. О00000009776
4.5
2
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
  • Персональная скидка
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)
Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)

Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES

Дарим скидки за
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7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000009776
4.5
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. число оборотов, об/мин
8000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES - служит для шлифования и резки металлических деталей. Питается от аккумулятора напряжением 18 В (максимальное напряжение - 21 В). Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность. Кожух диска защищает оператора от искр и пыли в процессе работы. Функция блокировки шпинделя помогает быстрее заменить оснастку.

    Преимущества

    • Надежный бесщеточный двигатель
    • Многоступенчатая защита от пыли
    • Обрезиненная основная рукоять для удобного хвата
    • Металлический редуктор для долгого срока службы
    • Боковая антивибрационная рукоять для лучшего контроля над инструментом
    • Литий-ионная технология без саморазряда и эффекта памяти
    • UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему замковому соединению
     Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!