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Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
5.0
1
4 360 ₽
Пневматические степлеры
  • Персональная скидка
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Арт. О00000034933
5.0
1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
  • Персональная скидка
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1
Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1

Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1

Дарим скидки за
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4 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034933
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. давление, бар
7
Габариты, мм
262х254х60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневмостеплер PATRIOT 3-в-1 ANG 210R 830902049 пригодится для производства и ремонта мебели. Рассчитан на использование со скобами типа 90 (18GA), гвоздями типа 18 (18GA) и финишными гвоздями 16 (16GA). Благодаря работе с "узкими" скобами инструмент отлично подходит для отделки декоративных деталей, где необходимо скрытое и надёжное крепление. Использование финишных гвоздей облегчает проведение отделочных работ - в тех случаях, где требуется минимальная видимость крепления. Рукоятка пневмостеплера оснащена прорезиненной накладкой для более надежного хвата.

    Преимущества 

    • Устойчивость к перегрузкам и перегреву
    • Небольшой вес для неутомительной работы
    • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
    • Большой ресурс PATRIOT 3-в-1 ANG 210R 830902049 позволит долго работать без остановок
    • Можно использовать гвозди с малым диаметром шляпки, которые необходимы для закрепления наличника, элементов декора и прочее