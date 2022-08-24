Пневмостеплер Patriot ANG 210R 3 в 1

Преимущества

Устойчивость к перегрузкам и перегреву

Небольшой вес для неутомительной работы

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Большой ресурс PATRIOT 3-в-1 ANG 210R 830902049 позволит долго работать без остановок

Можно использовать гвозди с малым диаметром шляпки, которые необходимы для закрепления наличника, элементов декора и прочее

Пневмостеплер PATRIOT 3-в-1 ANG 210R 830902049 пригодится для производства и ремонта мебели. Рассчитан на использование со скобами типа 90 (18GA), гвоздями типа 18 (18GA) и финишными гвоздями 16 (16GA). Благодаря работе с "узкими" скобами инструмент отлично подходит для отделки декоративных деталей, где необходимо скрытое и надёжное крепление. Использование финишных гвоздей облегчает проведение отделочных работ - в тех случаях, где требуется минимальная видимость крепления. Рукоятка пневмостеплера оснащена прорезиненной накладкой для более надежного хвата.