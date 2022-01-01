Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл - позволяет без демонтажа эффективно и быстро растворить и удалить все масляные и лаковые отложения с корпуса, дроссельных заслонок, жиклеров, клапанов карбюратора. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, восстанавливает рабочие характеристики двигателя. Безопасен для датчиков.