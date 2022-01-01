Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл
Арт. О00000006545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип
|очиститель двигателя
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Объем, л
|0.335
- Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл - позволяет без демонтажа эффективно и быстро растворить и удалить все масляные и лаковые отложения с корпуса, дроссельных заслонок, жиклеров, клапанов карбюратора. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, восстанавливает рабочие характеристики двигателя. Безопасен для датчиков.