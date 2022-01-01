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Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл
Найти аналог
Очистители карбюратора
    Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл
    Арт. О00000006545
    Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл

      Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000006545

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		очиститель двигателя
      Объем, л
      		0.335
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель карбюратора Patriot Arsenal AR-324 (аэрозоль) 335 мл - позволяет без демонтажа эффективно и быстро растворить и удалить все масляные и лаковые отложения с корпуса, дроссельных заслонок, жиклеров, клапанов карбюратора. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, восстанавливает рабочие характеристики двигателя. Безопасен для датчиков.