Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)

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Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 2Ач)
Арт. О00000004431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Patriot
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
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- Аккумулятор BR BR 21V(Max) Li-ion 2,0Ah PRO UES – облегченный аккумулятор, емкостью 2 Ah, предназначенный для использования с инструментами Patriot UES напряжением 18-21 В. Аккумулятор не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Имеет защиту от саморазряда - может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующими нескользящими накладками, которые защищают устройство от удара при падении. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда.
Преимущества
- Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
- Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда
- Индикатор заряда
- Амортизирующие нескользящие накладки