Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)

Преимущества

Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot

Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда

Индикатор заряда

Амортизирующие нескользящие накладки

Аккумулятор BR BR 21V(Max) Li-ion 2,0Ah PRO UES – облегченный аккумулятор, емкостью 2 Ah, предназначенный для использования с инструментами Patriot UES напряжением 18-21 В. Аккумулятор не обладает эффектом памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки. Имеет защиту от саморазряда - может длительное время храниться в заряженном состоянии. Обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента. Данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующими нескользящими накладками, которые защищают устройство от удара при падении. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда.