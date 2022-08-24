Преимущества

Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес

Обработка целины. Мотоблок оснащен специальными усиленными "серповидными" фрезами, что гарантирует вспахивание даже целины

Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с дизельным мотоблоком PATRIOT BOSTON-9DE 440701530

Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным

Отличная проходимость. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности

Экономичный дизельный двигатель

Запуск от аккумулятора 12В

Ширина обработки за один проход составляет 125 см

Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, помпа, тележку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным

Реверс

Регулировка глубины обработки

Складная рукоятка делает агрегат более компактным

Надежность

Прочная конструкция

Стояночный упор

Глушитель

Дизельный мотоблок PATRIOT BOSTON-9DE 440701530 - агрегат с самой большой шириной захвата - 125 см. Шестеренчатый редуктор и дисковое маслонаполненное сцепление гарантируют долгий срок службы. Мотоблок предназначен для вспашки, рыхления почвы, включая целину. Имеет ручной стартер и электростартер 12V (запускается с ключа). Есть возможность присоединения навесного оборудования. Это делает агрегат многофункциональным. Фрезы прикрыты специальными щитками, что предотвращает попадание земли на оператора.