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Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Арт. X19092227101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|дизельный
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- Дизельный мотоблок PATRIOT BOSTON-9DE 440701530 - агрегат с самой большой шириной захвата - 125 см. Шестеренчатый редуктор и дисковое маслонаполненное сцепление гарантируют долгий срок службы. Мотоблок предназначен для вспашки, рыхления почвы, включая целину. Имеет ручной стартер и электростартер 12V (запускается с ключа). Есть возможность присоединения навесного оборудования. Это делает агрегат многофункциональным. Фрезы прикрыты специальными щитками, что предотвращает попадание земли на оператора.
Преимущества
- Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес
- Обработка целины. Мотоблок оснащен специальными усиленными "серповидными" фрезами, что гарантирует вспахивание даже целины
- Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с дизельным мотоблоком PATRIOT BOSTON-9DE 440701530
- Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным
- Отличная проходимость. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности
- Экономичный дизельный двигатель
- Запуск от аккумулятора 12В
- Ширина обработки за один проход составляет 125 см
- Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, помпа, тележку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным
- Реверс
- Регулировка глубины обработки
- Складная рукоятка делает агрегат более компактным
- Надежность
- Прочная конструкция
- Стояночный упор
- Глушитель