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Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
5.0
1
81 460 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Арт. X19092227101
5.0
1
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
  • Персональная скидка
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530
Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530

Дизельный мотоблок Patriot Boston-9DE 440701530

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
81 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 890 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X19092227101
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс
тяжёлый
Тип двигателя
дизельный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
81 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 890 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дизельный мотоблок PATRIOT BOSTON-9DE 440701530 - агрегат с самой большой шириной захвата - 125 см. Шестеренчатый редуктор и дисковое маслонаполненное сцепление гарантируют долгий срок службы. Мотоблок предназначен для вспашки, рыхления почвы, включая целину. Имеет ручной стартер и электростартер 12V (запускается с ключа). Есть возможность присоединения навесного оборудования. Это делает агрегат многофункциональным. Фрезы прикрыты специальными щитками, что предотвращает попадание земли на оператора.

    Преимущества

    • Безопасная работа. Предусмотрены брызговики, защищающие оператора от земли, вылетающей из-под колес
    • Обработка целины. Мотоблок оснащен специальными усиленными "серповидными" фрезами, что гарантирует вспахивание даже целины
    • Комфорт. Резиновые накладки на ручках способствуют комфортной работе с дизельным мотоблоком PATRIOT BOSTON-9DE 440701530
    • Комфортное управление. Рукоять мотоблока с возможностью регулировки делает управление более комфортным
    • Отличная проходимость. Большие пневматические колеса обеспечивают отличную проходимость агрегата по местности
    • Экономичный дизельный двигатель
    • Запуск от аккумулятора 12В
    • Ширина обработки за один проход составляет 125 см
    • Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, помпа, тележку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным
    • Реверс
    • Регулировка глубины обработки
    • Складная рукоятка делает агрегат более компактным
    • Надежность
    • Прочная конструкция
    • Стояночный упор
    • Глушитель