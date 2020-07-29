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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
5.0
2
3 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Арт. О00000010550
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301

Дарим скидки за
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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000010550
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
25
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES одинаково полезна на строительной площадке и во время домашнего ремонта. Вариантов применения этой модели множество - она может сверлить отверстия в материалах от древесины до металла, устанавливать и извлекать крепежные изделия. Благодаря антискользящим накладкам на корпус, инструмент удобно лежит в руке. Имеется клипса для крепления шуруповерта на поясе. Аккумулятор инструмента заряжается быстро, не саморазряжается и не имеет эффекта памяти. Дрель обладает функцией реверса для легкого демонтажа метизов, и регулировкой частоты вращения для быстрой работы. Шуруповерт обладает 18 ступенями крутящего момента, которые позволяют настроить его под конкретный материал. Для работы в плохо освещенных местах инструмент имеет светодиодную подсветку. Купить PATRIOT BR 101ES можно по очень выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

    Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 101ES

    • Малый вес
    • Функция реверса
    • Регулировка скорости
    • 18 ступеней крутящего момента
    • Быстрозажимной патрон
    • Клипса для крепления на поясе
    • Подсветка
    • Прорезиненная рукоятка

    Комплектация

    • Дрель шуруповерт PATRIOT BR 101ES
    • Аккумулятор
    • Зарядное устройство
    • Двусторонняя бита
    • Инструкция
    • Упаковка