Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301

Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES одинаково полезна на строительной площадке и во время домашнего ремонта. Вариантов применения этой модели множество - она может сверлить отверстия в материалах от древесины до металла, устанавливать и извлекать крепежные изделия. Благодаря антискользящим накладкам на корпус, инструмент удобно лежит в руке. Имеется клипса для крепления шуруповерта на поясе. Аккумулятор инструмента заряжается быстро, не саморазряжается и не имеет эффекта памяти. Дрель обладает функцией реверса для легкого демонтажа метизов, и регулировкой частоты вращения для быстрой работы. Шуруповерт обладает 18 ступенями крутящего момента, которые позволяют настроить его под конкретный материал. Для работы в плохо освещенных местах инструмент имеет светодиодную подсветку. Купить PATRIOT BR 101ES можно по очень выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 101ES

Малый вес

Функция реверса

Регулировка скорости

18 ступеней крутящего момента

Быстрозажимной патрон

Клипса для крепления на поясе

Подсветка

Прорезиненная рукоятка

Комплектация