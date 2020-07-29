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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101ES 180201301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 101ES одинаково полезна на строительной площадке и во время домашнего ремонта. Вариантов применения этой модели множество - она может сверлить отверстия в материалах от древесины до металла, устанавливать и извлекать крепежные изделия. Благодаря антискользящим накладкам на корпус, инструмент удобно лежит в руке. Имеется клипса для крепления шуруповерта на поясе. Аккумулятор инструмента заряжается быстро, не саморазряжается и не имеет эффекта памяти. Дрель обладает функцией реверса для легкого демонтажа метизов, и регулировкой частоты вращения для быстрой работы. Шуруповерт обладает 18 ступенями крутящего момента, которые позволяют настроить его под конкретный материал. Для работы в плохо освещенных местах инструмент имеет светодиодную подсветку. Купить PATRIOT BR 101ES можно по очень выгодной цене в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.
Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 101ES
- Малый вес
- Функция реверса
- Регулировка скорости
- 18 ступеней крутящего момента
- Быстрозажимной патрон
- Клипса для крепления на поясе
- Подсветка
- Прорезиненная рукоятка
Комплектация
- Дрель шуруповерт PATRIOT BR 101ES
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Двусторонняя бита
- Инструкция
- Упаковка