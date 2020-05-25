Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PatriotBR 141ES 180201141 - надежный инструмент для отделочных и ремонтных работ в домашних условиях. Позволяет сверлить отверстия в мягких материалах и закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Встроенные светодиоды оптимально освещают даже большую площадь при эксплуатации дрели в затемненных помещениях. Реверс помогает легко извлечь заклинившее сверло.

Преимущества