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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Арт. О00000011470
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|27
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт PatriotBR 141ES 180201141 - надежный инструмент для отделочных и ремонтных работ в домашних условиях. Позволяет сверлить отверстия в мягких материалах и закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Встроенные светодиоды оптимально освещают даже большую площадь при эксплуатации дрели в затемненных помещениях. Реверс помогает легко извлечь заклинившее сверло.
Преимущества
- Быстрая зарядка
- Магнитный держатель бит
- Скоба для крепления инструмента на пояс
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Одномуфтовый патрон с большим усилием зажима
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
- Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость дрели
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда