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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
5.0
1
4 690 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Арт. О00000011470
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 141ES 180201141

Дарим скидки за
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4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000011470
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
27
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PatriotBR 141ES 180201141 - надежный инструмент для отделочных и ремонтных работ в домашних условиях. Позволяет сверлить отверстия в мягких материалах и закручивать крепеж. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Встроенные светодиоды оптимально освещают даже большую площадь при эксплуатации дрели в затемненных помещениях. Реверс помогает легко извлечь заклинившее сверло.

    Преимущества

    • Быстрая зарядка
    • Магнитный держатель бит
    • Скоба для крепления инструмента на пояс
    • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
    • Одномуфтовый патрон с большим усилием зажима
    • Обрезиненная рукоять для надежного захвата
    • Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
    • Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость дрели
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда