Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483 - надежный инструмент для домашних мастеров. Пригодится для сверления отверстий при выполнении отделочных и ремонтных работ. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Регулируемая частота вращения позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.

Преимущества