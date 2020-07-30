Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
Арт. О00000016789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|29
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483 - надежный инструмент для домашних мастеров. Пригодится для сверления отверстий при выполнении отделочных и ремонтных работ. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Регулируемая частота вращения позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.
Преимущества
- Быстрая зарядка
- Двухскоростной редуктор
- Система защиты аккумулятора BSC
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата
- Реверс помогает безопасно извлечь сверло из материала
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки PATRIOT BR 183UES 180201483