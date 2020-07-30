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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
5.0
2
3 049 ₽
4 190 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Арт. О00000016789
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483

      • -1 141 ₽
      3 049 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016789
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		29
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 141 ₽
      3 049 ₽
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 599 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 183UES 180201483 - надежный инструмент для домашних мастеров. Пригодится для сверления отверстий при выполнении отделочных и ремонтных работ. Подсветка оптимально освещает рабочую область при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Регулируемая частота вращения позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Благодаря быстрозажимному патрону смена оснастки занимает минимум времени.

        Преимущества

        • Быстрая зарядка
        • Двухскоростной редуктор
        • Система защиты аккумулятора BSC
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата
        • Реверс помогает безопасно извлечь сверло из материала
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки PATRIOT BR 183UES 180201483