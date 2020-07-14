Аккумуляторная дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES 180301547 предназначена для сверления отверстий и установки крепежных изделий. Подходит для следующих материалов: древесина, древесно-стружечные плиты, металл, стекло, керамическая плитка, пластмассы. Для работы с материалом разной твердости инструмент обладает двумя скорости вращения шпинделя: от 0 до 400 и от 1 до 1400 оборотов в минуту. Дрель-шуруповерт PATRIOT BR 187UES имеет функцию реверса для демонтажа метизов. Быстрозажимной патрон позволяет менять оснастку без лишних усилий. Также инструмент имеет два аккумулятора, поэтому пока один используется в работе, другой может стоять на зарядке. Встроенная подсветка позволяет производить строительно-монтажные работы в условиях плохой освещенности. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES в один клик.

Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 187UES

2 аккумулятора

Высокий крутящий момент

Функция реверса

Быстрозажимной патрон

Светодиодный фонарь

Комплектация