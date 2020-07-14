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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
4.7
3
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Арт. О00000015235
    4.7
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015235
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES 180301547 предназначена для сверления отверстий и установки крепежных изделий. Подходит для следующих материалов: древесина, древесно-стружечные плиты, металл, стекло, керамическая плитка, пластмассы. Для работы с материалом разной твердости инструмент обладает двумя скорости вращения шпинделя: от 0 до 400 и от 1 до 1400 оборотов в минуту. Дрель-шуруповерт PATRIOT BR 187UES имеет функцию реверса для демонтажа метизов. Быстрозажимной патрон позволяет менять оснастку без лишних усилий. Также инструмент имеет два аккумулятора, поэтому пока один используется в работе, другой может стоять на зарядке. Встроенная подсветка позволяет производить строительно-монтажные работы в условиях плохой освещенности. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES в один клик.

        Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 187UES

        • 2 аккумулятора
        • Высокий крутящий момент
        • Функция реверса
        • Быстрозажимной патрон
        • Светодиодный фонарь

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт
        • Аккумуляторная батарея (2 шт.)
        • Зарядное устройство
        • Инструкция с гарантийным талоном
        • Кейс