Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES 180301547 предназначена для сверления отверстий и установки крепежных изделий. Подходит для следующих материалов: древесина, древесно-стружечные плиты, металл, стекло, керамическая плитка, пластмассы. Для работы с материалом разной твердости инструмент обладает двумя скорости вращения шпинделя: от 0 до 400 и от 1 до 1400 оборотов в минуту. Дрель-шуруповерт PATRIOT BR 187UES имеет функцию реверса для демонтажа метизов. Быстрозажимной патрон позволяет менять оснастку без лишних усилий. Также инструмент имеет два аккумулятора, поэтому пока один используется в работе, другой может стоять на зарядке. Встроенная подсветка позволяет производить строительно-монтажные работы в условиях плохой освещенности. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить дрель шуруповерт PATRIOT BR 187UES в один клик.
Преимущества шуруповерта PATRIOT BR 187UES
- 2 аккумулятора
- Высокий крутящий момент
- Функция реверса
- Быстрозажимной патрон
- Светодиодный фонарь
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- Аккумуляторная батарея (2 шт.)
- Зарядное устройство
- Инструкция с гарантийным талоном
- Кейс