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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
4 050 ₽
4 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Арт. О00000041793
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -540 ₽
4 050 ₽
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 12 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000041793

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
29
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -540 ₽
4 050 ₽
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 12 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 12 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт BR 189UES позволяет выполнять работы в труднодоступных местах

    Преимущества

    • Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает дополнительный комфорт и контроль над инструментом уменьшая усталость во время использования
    • Поставляется со встроенной светодиодной подсветкой для дополнительной безопасности при работе в темных местах
    • Благодаря индикатору энергии на корпусе BR 189UES, очень легко проверить оставшийся заряд
    • Модель использует единую аккумуляторную систему, что позволяет использовать источник питания с разными инструментами