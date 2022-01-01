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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 189UES 180301549
Арт. О00000041793
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|29
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт BR 189UES позволяет выполнять работы в труднодоступных местах
Преимущества
- Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает дополнительный комфорт и контроль над инструментом уменьшая усталость во время использования
- Поставляется со встроенной светодиодной подсветкой для дополнительной безопасности при работе в темных местах
- Благодаря индикатору энергии на корпусе BR 189UES, очень легко проверить оставшийся заряд
- Модель использует единую аккумуляторную систему, что позволяет использовать источник питания с разными инструментами