Преимущества

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортного рабочего процесса

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Быстрая зарядка за 1 час

Наличие реверса

Встроенная подсветка

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Система защиты аккумулятора

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201Li-h The One 180201408 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимое значение момента затяжки для продуктивной работы с различными по плотности материалами. Яркая подсветка помогает работать при плохом освещении. Кейс удобен для транспортировки инструмента и принадлежностей.