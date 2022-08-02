Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
Арт. О00000001916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|29
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201Li-h The One 180201408 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимое значение момента затяжки для продуктивной работы с различными по плотности материалами. Яркая подсветка помогает работать при плохом освещении. Кейс удобен для транспортировки инструмента и принадлежностей.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортного рабочего процесса
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Быстрая зарядка за 1 час
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Система защиты аккумулятора
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки