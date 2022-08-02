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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Арт. О00000001916
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201Li-h The One 180201408

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000001916
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		29
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 201Li-h The One 180201408 предназначена для работ с крепежом и сверления отверстий. С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимое значение момента затяжки для продуктивной работы с различными по плотности материалами. Яркая подсветка помогает работать при плохом освещении. Кейс удобен для транспортировки инструмента и принадлежностей.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортного рабочего процесса
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Быстрая зарядка за 1 час
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Система защиты аккумулятора
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки