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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Арт. О00000011028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 203UES 180201203 подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Имеет регулируемую частоту вращения для оптимальной работы с материалами. Светодиодная подсветка облегчает эксплуатацию в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону можно легко и без усилий заменить оснастку. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость инструмента.
Преимущества
- Быстрая зарядка
- Система защиты аккумулятора BSC
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Реверс для безопасного извлечения сверла
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- 2 аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы
- Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
- Кейс для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 203UES 180201203
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда