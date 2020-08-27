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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
5.0
4
6 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Арт. О00000011028
5.0
4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 203UES 180201203

Дарим скидки за
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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000011028
5.0
4

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 203UES 180201203 подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Имеет регулируемую частоту вращения для оптимальной работы с материалами. Светодиодная подсветка облегчает эксплуатацию в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону можно легко и без усилий заменить оснастку. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость инструмента.

    Преимущества

    • Быстрая зарядка
    • Система защиты аккумулятора BSC
    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
    • Реверс для безопасного извлечения сверла
    • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
    • 2 аккумулятора в комплекте - для бесперебойной работы
    • Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
    • Кейс для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 203UES 180201203
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда