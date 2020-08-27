Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 203UES 180201203 подходит для сверления отверстий и работ с крепежом. Имеет регулируемую частоту вращения для оптимальной работы с материалами. Светодиодная подсветка облегчает эксплуатацию в затемненных помещениях. Благодаря быстрозажимному патрону можно легко и без усилий заменить оснастку. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость инструмента.

Преимущества