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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
5.0
2
7 390 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Арт. О00000015671
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507

Дарим скидки за
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7 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000015671
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
38
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 207UES 180301507 подойдет для сборки мебели, отделочных и ремонтных работ. Имеет высокий крутящийся момент, поэтому без труда справляется с твердыми материалами. Данная модель использует единую аккумуляторную систему, поэтому можно работать с другими инструментами серии UES. Дрель имеет быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки.

    Преимущества

    • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы и высокой производительности
    • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
    • Реверс позволяет изменять направление вращения
    • Светодиодный фонарь - для подсветки рабочей области
    • 20 позиций крутящего момента - для работы с материалами разной твердости
    • Использует единую аккумуляторную систему - аккумуляторный блок может работать с другими инструментами серии UES
    • Кейс - удобство хранения и транспортировки PATRIOT BR 207UES 180301507