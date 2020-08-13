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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 207UES 180301507
Арт. О00000015671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 207UES 180301507 подойдет для сборки мебели, отделочных и ремонтных работ. Имеет высокий крутящийся момент, поэтому без труда справляется с твердыми материалами. Данная модель использует единую аккумуляторную систему, поэтому можно работать с другими инструментами серии UES. Дрель имеет быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы и высокой производительности
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Реверс позволяет изменять направление вращения
- Светодиодный фонарь - для подсветки рабочей области
- 20 позиций крутящего момента - для работы с материалами разной твердости
- Использует единую аккумуляторную систему - аккумуляторный блок может работать с другими инструментами серии UES
- Кейс - удобство хранения и транспортировки PATRIOT BR 207UES 180301507