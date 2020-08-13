Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 207UES 180301507 подойдет для сборки мебели, отделочных и ремонтных работ. Имеет высокий крутящийся момент, поэтому без труда справляется с твердыми материалами. Данная модель использует единую аккумуляторную систему, поэтому можно работать с другими инструментами серии UES. Дрель имеет быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки.

Преимущества