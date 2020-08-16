Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
Арт. О00000016790
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|50
|
Тип
|аккумуляторный, ударный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
С этим товаром смотрят
Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 210Li-h UES 180301555 широко используется при строительных и монтажных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания крепежа. Благодаря бесщеточному двигателю достигается отличная производительность. Редуктор с износостойкими металлическими шестернями обеспечивает внушительный рабочий ресурс. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.
Преимущества
- Режим удара
- Быстрая зарядка за 1 час
- Индикатор заряда батареи
- Клипса для крепления на поясе
- Тормоз мотора для безопасности при работе
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Бесщёточный двигатель выдерживает высокие нагрузки
- Подсветка для оптимального освещения рабочей зоны
- Одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
- Регулируемая скорость вращения для оптимальной работы с материалами
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата PATRIOT BR 210Li-h UES 180301555
- UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему