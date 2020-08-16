Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 210Li-h UES 180301555 широко используется при строительных и монтажных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания крепежа. Благодаря бесщеточному двигателю достигается отличная производительность. Редуктор с износостойкими металлическими шестернями обеспечивает внушительный рабочий ресурс. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.

Преимущества