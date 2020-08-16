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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
4.5
4
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Арт. О00000016790
    4.5
    4
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Patriot BR 210UES-h 180301555

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016790
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 210Li-h UES 180301555 широко используется при строительных и монтажных работах. Подходит как для сверления отверстий, так и закручивания крепежа. Благодаря бесщеточному двигателю достигается отличная производительность. Редуктор с износостойкими металлическими шестернями обеспечивает внушительный рабочий ресурс. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки.

        Преимущества

        • Режим удара
        • Быстрая зарядка за 1 час
        • Индикатор заряда батареи
        • Клипса для крепления на поясе
        • Тормоз мотора для безопасности при работе
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Бесщёточный двигатель выдерживает высокие нагрузки
        • Подсветка для оптимального освещения рабочей зоны
        • Одинаковая мощность в обоих направлениях вращения
        • Регулируемая скорость вращения для оптимальной работы с материалами
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата PATRIOT BR 210Li-h UES 180301555
        • UES - единая аккумуляторная платформа, позволяющая подключаться к разным инструментам и устройствам благодаря общему