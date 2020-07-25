Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 241ES 180201241 надежна и эффективна в эксплуатации. Применяется для сверления отверстий и заворачивания шурупов при отделочных, строительных, ремонтных работах в домашних условиях. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочее пространство. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость дрели к повреждениям.

Преимущества