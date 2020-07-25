Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
Арт. О00000010549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|33
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 241ES 180201241 надежна и эффективна в эксплуатации. Применяется для сверления отверстий и заворачивания шурупов при отделочных, строительных, ремонтных работах в домашних условиях. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочее пространство. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость дрели к повреждениям.
Преимущества
- Быстрая зарядка
- Система защиты аккумулятора BSC
- Скоба для крепления инструмента на пояс
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- 2 аккумулятора - для бесперебойной работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
- Регулировка частоты вращения для оптимальной работы с материалами
- Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
- Кейс для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 241ES 180201241
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда