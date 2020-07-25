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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
5.0
2
7 499 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Арт. О00000010549
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 241ES 180201241

      7 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010549
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		33
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      7 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 241ES 180201241 надежна и эффективна в эксплуатации. Применяется для сверления отверстий и заворачивания шурупов при отделочных, строительных, ремонтных работах в домашних условиях. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочее пространство. Благодаря быстрозажимному патрону замена оснастки занимает минимум времени. Увеличенная аккумуляторная батарея с противоскользящим покрытием повышает устойчивость дрели к повреждениям.

        Преимущества

        • Быстрая зарядка
        • Система защиты аккумулятора BSC
        • Скоба для крепления инструмента на пояс
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • 2 аккумулятора - для бесперебойной работы
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
        • Регулировка частоты вращения для оптимальной работы с материалами
        • Нижний светодиод направлен на область под патроном, обеспечивая лучшую видимость
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки PATRIOT BR 241ES 180201241
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда