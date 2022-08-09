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Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Арт. Ю00000025285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Комплектация
|коробка
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- Ленточная шлифовальная машина PATRIOT BS 900 110301505 используется для съема любого материала с обрабатываемой поверхности. Регулируемая скорость подачи шлифовальной ленты позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Модель комплектуется патрубком для подсоединения пылесборника, благодаря чему рабочее место остается в чистоте. Две рукояти обеспечивают лучший контроль над инструментом.
Преимущества
- Блокировка случайного запуска PATRIOT BS 900 110301505
- Фиксатор кнопки включения для продолжительной работы
- Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
- Две рукояти для плотного прижима к обрабатываемой поверхности
- Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам, выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы