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Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
5.0
1
6 990 ₽
Ленточные шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Арт. Ю00000025285
5.0
1
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
  • Персональная скидка
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900
Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900

Ленточная шлифовальная машина Patriot BS 900

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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000025285
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Комплектация
коробка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ленточная шлифовальная машина PATRIOT BS 900 110301505 используется для съема любого материала с обрабатываемой поверхности. Регулируемая скорость подачи шлифовальной ленты позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Модель комплектуется патрубком для подсоединения пылесборника, благодаря чему рабочее место остается в чистоте. Две рукояти обеспечивают лучший контроль над инструментом.

    Преимущества

    • Блокировка случайного запуска PATRIOT BS 900 110301505
    • Фиксатор кнопки включения для продолжительной работы
    • Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
    • Две рукояти для плотного прижима к обрабатываемой поверхности
    • Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам, выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы