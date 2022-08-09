Преимущества

Блокировка случайного запуска PATRIOT BS 900 110301505

Фиксатор кнопки включения для продолжительной работы

Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены

Две рукояти для плотного прижима к обрабатываемой поверхности

Прорезиненный сетевой кабель устойчив к многократным перегибам, выдерживает низкие температуры и имеет больший срок службы

Ленточная шлифовальная машина PATRIOT BS 900 110301505 используется для съема любого материала с обрабатываемой поверхности. Регулируемая скорость подачи шлифовальной ленты позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Модель комплектуется патрубком для подсоединения пылесборника, благодаря чему рабочее место остается в чистоте. Две рукояти обеспечивают лучший контроль над инструментом.