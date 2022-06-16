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Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
5.0
2
3 009 ₽
Аккумуляторные воздуходувки
  • Персональная скидка
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Арт. О00000007722
5.0
2
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
  • Персональная скидка
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES

Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES

Дарим скидки за
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3 009 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007722
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип электродвигателя
щеточный
Конструкция
ручной
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 009 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Аккумуляторный воздуходув PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 используется для выдувания листьев, сора, снега с приусадебного участка. Имеет удобную нескользящую рукоятку, благодаря которой можно работать одной рукой. Небольшой вес позволяет выполнять долгую уборку без усталости оператора. Большая подача воздуха способствует экономии времени.

    Преимущества

    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Основная рукоятка имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента
    • Предназначена для работы одной рукой
    • Небольшой вес обеспечивает деятельность оператора без усталости
    • Простота в эксплуатации
    • PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 поставляется без аккумулятора и ЗУ - для возможности выбора нужной мощности