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Аккумуляторный воздуходув Patriot CB 215 21В Max UES
Арт. О00000007722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип электродвигателя
|щеточный
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Конструкция
|ручной
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- Аккумуляторный воздуходув PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 используется для выдувания листьев, сора, снега с приусадебного участка. Имеет удобную нескользящую рукоятку, благодаря которой можно работать одной рукой. Небольшой вес позволяет выполнять долгую уборку без усталости оператора. Большая подача воздуха способствует экономии времени.
Преимущества
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Основная рукоятка имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента
- Предназначена для работы одной рукой
- Небольшой вес обеспечивает деятельность оператора без усталости
- Простота в эксплуатации
- PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 поставляется без аккумулятора и ЗУ - для возможности выбора нужной мощности