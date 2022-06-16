Преимущества

Отсутствие токсичных выхлопов

Основная рукоятка имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента

Предназначена для работы одной рукой

Небольшой вес обеспечивает деятельность оператора без усталости

Простота в эксплуатации

PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 поставляется без аккумулятора и ЗУ - для возможности выбора нужной мощности

Аккумуляторный воздуходув PATRIOT CB 215 21В Max UES 250205215 используется для выдувания листьев, сора, снега с приусадебного участка. Имеет удобную нескользящую рукоятку, благодаря которой можно работать одной рукой. Небольшой вес позволяет выполнять долгую уборку без усталости оператора. Большая подача воздуха способствует экономии времени.