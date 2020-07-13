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Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
5.0
2
5 690 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Арт. О00000009893
5.0
2
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм

Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм

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5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000009893
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1200
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пила электрическая PATRIOT CS 181 это легкая пила для выполнения бытовых задач. С ней можно выпиливать деревянные заготовки, производить распил ламината и древесно-стружечных плит. Благодаря современному двигателю повышенной надежности, электропила развивает скорость до пяти с половиной тысяч оборотов в минуту, что позволяет использовать ее для работы с твердыми породами дерева и композитными материалами. Купить PATRIOT CS 181 The One стоит ради ее удобства: она оснащена простым механизмом смены щеток, предохранителем от случайного включения, морозостойким кабелем в резиновой оплетке, комфортными для обхвата рукоятками, а также имеет возможность совместной эксплуатации с пылесосом. Эту модель пилы можно использовать как в домашней мастерской, так и на улице.

    Преимущества дисковой пилы PATRIOT CS 181:

    • Высокая скорость оборота;
    • Быстрый доступ к щеткам;
    • Защита от случайного пуска;
    • Возможность подключения пылесоса;
    • Прорезиненный морозостойкий кабель;
    • Обрезиненная рукоятка;
    • Комфортное и безопасное использование.

    Комплектация:

    • Циркулярная пила;
    • Пильный диск;
    • Шестигранник;
    • Комплект угольных щеток;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.