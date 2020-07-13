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Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1200
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- Персональная скидка
- -2 420 ₽
Пила электрическая PATRIOT CS 181 это легкая пила для выполнения бытовых задач. С ней можно выпиливать деревянные заготовки, производить распил ламината и древесно-стружечных плит. Благодаря современному двигателю повышенной надежности, электропила развивает скорость до пяти с половиной тысяч оборотов в минуту, что позволяет использовать ее для работы с твердыми породами дерева и композитными материалами. Купить PATRIOT CS 181 The One стоит ради ее удобства: она оснащена простым механизмом смены щеток, предохранителем от случайного включения, морозостойким кабелем в резиновой оплетке, комфортными для обхвата рукоятками, а также имеет возможность совместной эксплуатации с пылесосом. Эту модель пилы можно использовать как в домашней мастерской, так и на улице.
Преимущества дисковой пилы PATRIOT CS 181:
- Высокая скорость оборота;
- Быстрый доступ к щеткам;
- Защита от случайного пуска;
- Возможность подключения пылесоса;
- Прорезиненный морозостойкий кабель;
- Обрезиненная рукоятка;
- Комфортное и безопасное использование.
Комплектация:
- Циркулярная пила;
- Пильный диск;
- Шестигранник;
- Комплект угольных щеток;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.