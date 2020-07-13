Циркулярная пила Patriot CS 181 190301608, 1200 Вт, 185 мм

Пила электрическая PATRIOT CS 181 это легкая пила для выполнения бытовых задач. С ней можно выпиливать деревянные заготовки, производить распил ламината и древесно-стружечных плит. Благодаря современному двигателю повышенной надежности, электропила развивает скорость до пяти с половиной тысяч оборотов в минуту, что позволяет использовать ее для работы с твердыми породами дерева и композитными материалами. Купить PATRIOT CS 181 The One стоит ради ее удобства: она оснащена простым механизмом смены щеток, предохранителем от случайного включения, морозостойким кабелем в резиновой оплетке, комфортными для обхвата рукоятками, а также имеет возможность совместной эксплуатации с пылесосом. Эту модель пилы можно использовать как в домашней мастерской, так и на улице.

Преимущества дисковой пилы PATRIOT CS 181:

Высокая скорость оборота;

Быстрый доступ к щеткам;

Защита от случайного пуска;

Возможность подключения пылесоса;

Прорезиненный морозостойкий кабель;

Обрезиненная рукоятка;

Комфортное и безопасное использование.

Комплектация: