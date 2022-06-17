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Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
5.0
2
10 990 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Арт. О00000008907
5.0
2
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Циркулярная пила Patriot CS 235190301653

Циркулярная пила Patriot CS 235190301653

Дарим скидки за
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10 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000008907
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
2300
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркулярная пила Patriot CS 235190301653 служит для продольных, поперечных и прямых пропилов в древесине, ДСП, фанере, пластике. Возможна наклонная резка под углом 90° и 45°.
    Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность.
    Регулировка угла пропила осуществляется без применения вспомогательных инструментов.
    Предусмотрена возможность быстрой замены щеток.

    Преимущества

    • Высокая мощность
    • Прорезиненный морозостойкий кабель
    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата
    • Фиксатор кнопки пуск для удобства продолжительной работы
    • Прочная конструкция - для долгого срока службы PATRIOT CS 235 190301653
    • Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя и снижения риска перегрева