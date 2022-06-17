Преимущества

Высокая мощность

Прорезиненный морозостойкий кабель

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата

Фиксатор кнопки пуск для удобства продолжительной работы

Прочная конструкция - для долгого срока службы PATRIOT CS 235 190301653

Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя и снижения риска перегрева

Циркулярная пила Patriot CS 235190301653 служит для продольных, поперечных и прямых пропилов в древесине, ДСП, фанере, пластике. Возможна наклонная резка под углом 90° и 45°.Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность.Регулировка угла пропила осуществляется без применения вспомогательных инструментов.Предусмотрена возможность быстрой замены щеток.