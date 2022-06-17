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Циркулярная пила Patriot CS 235190301653
Арт. О00000008907
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|2300
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- Циркулярная пила Patriot CS 235190301653 служит для продольных, поперечных и прямых пропилов в древесине, ДСП, фанере, пластике. Возможна наклонная резка под углом 90° и 45°.
Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность.
Регулировка угла пропила осуществляется без применения вспомогательных инструментов.
Предусмотрена возможность быстрой замены щеток.
Преимущества
- Высокая мощность
- Прорезиненный морозостойкий кабель
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip для надежного хвата
- Фиксатор кнопки пуск для удобства продолжительной работы
- Прочная конструкция - для долгого срока службы PATRIOT CS 235 190301653
- Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя и снижения риска перегрева