Аккумуляторные ножницы-кусторез PATRIOT CSH 360 250203600 используются для стрижки и подравнивания кустов и зелени. Прибор работает от встроенного аккумулятора, что обеспечивает независимость от розетки и удобство в повседневном использовании. Купить PATRIOT CSH 360 250203600 можно для резки на приусадебном или дачном участке, если кустарникам необходимо придать эстетичный и аккуратный вид. Прорезиненные вставки на рукоятке не позволяют инструменту выскользнуть из рук и повышают маневренность инструмента. В комплекте к ножницам прилагаются две насадки, которые позволяют расширить возможности для быстрой, качественной фигурной стрижки. Прибор оснащен индикатором зарядки, что дает возможность контролировать время непрерывного использования. Универсальный разъем ножниц-кустореза позволяет заряжать его от любого адаптера, даже от провода смартфона.

Преимущества