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Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
4.5
28
2 032 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    Арт. О00000002578
    4.5
    28
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
    Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360

      Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360

      2 032 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002578
      4.5
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Время работы на одном заряде, мин
      		15
      Время заряда, мин
      		55
      Все характеристики
      2 032 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные ножницы-кусторез PATRIOT CSH 360 250203600 используются для стрижки и подравнивания кустов и зелени. Прибор работает от встроенного аккумулятора, что обеспечивает независимость от розетки и удобство в повседневном использовании. Купить PATRIOT CSH 360 250203600 можно для резки на приусадебном или дачном участке, если кустарникам необходимо придать эстетичный и аккуратный вид. Прорезиненные вставки на рукоятке не позволяют инструменту выскользнуть из рук и повышают маневренность инструмента. В комплекте к ножницам прилагаются две насадки, которые позволяют расширить возможности для быстрой, качественной фигурной стрижки. Прибор оснащен индикатором зарядки, что дает возможность контролировать время непрерывного использования. Универсальный разъем ножниц-кустореза позволяет заряжать его от любого адаптера, даже от провода смартфона.

        Преимущества

        • Безопасность
        • Мобильность
        • Универсальность
        • Компактность
        • Удобный разъем зарядки
        • Индикатор зарядки