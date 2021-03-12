Аккумуляторные ножницы-кусторез Patriot CSH 360
Арт. О00000002578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Время работы на одном заряде, мин
|15
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Время заряда, мин
|55
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- Аккумуляторные ножницы-кусторез PATRIOT CSH 360 250203600 используются для стрижки и подравнивания кустов и зелени. Прибор работает от встроенного аккумулятора, что обеспечивает независимость от розетки и удобство в повседневном использовании. Купить PATRIOT CSH 360 250203600 можно для резки на приусадебном или дачном участке, если кустарникам необходимо придать эстетичный и аккуратный вид. Прорезиненные вставки на рукоятке не позволяют инструменту выскользнуть из рук и повышают маневренность инструмента. В комплекте к ножницам прилагаются две насадки, которые позволяют расширить возможности для быстрой, качественной фигурной стрижки. Прибор оснащен индикатором зарядки, что дает возможность контролировать время непрерывного использования. Универсальный разъем ножниц-кустореза позволяет заряжать его от любого адаптера, даже от провода смартфона.
Преимущества
- Безопасность
- Мобильность
- Универсальность
- Компактность
- Удобный разъем зарядки
- Индикатор зарядки