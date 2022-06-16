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Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Арт. О00000007725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Установка на кронштей/штатив
|Нет
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Виды выполняемых работ
|шлифовка, полировка
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- Прямошлифовальная машина PATRIOT DG 600 110301600 предназначена для полировки и шлифовки сложных и труднодоступных поверхностей, удаления заусенцев и ржавчины. Для быстрой смены оснастки, а также для ее надежной фиксации данная модель оснащена цанговым зажимом 6 мм. Удобство при продолжительной работе обусловлено наличием фиксации кнопки включения. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip отвечает за надежный хват и полный контроль над инструментом в процессе работы. Конструкция позволяет быстро заменить угольные щетки без обращения в сервисный центр.
Преимущества
- Мощный двигатель - для эффективной работы
- Защита от перегрева - для продолжительного срока службы
- Удлиненный шпиндель - для работы в труднодоступных местах
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Цанговый зажим - для надежной фиксации оснастки
- Легкий доступ к щеткам
- Защита PATRIOT DG 600 110301600 от пыли - для надежности устройства