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Прямая шлифмашина Patriot DG 600
5.0
2
4 990 ₽
Прямые шлифовальные машины
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Арт. О00000007725
5.0
2
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
  • Персональная скидка
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600
Прямая шлифмашина Patriot DG 600

Прямая шлифмашина Patriot DG 600

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007725
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Установка на кронштей/штатив
Нет
Виды выполняемых работ
шлифовка, полировка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Прямошлифовальная машина PATRIOT DG 600 110301600 предназначена для полировки и шлифовки сложных и труднодоступных поверхностей, удаления заусенцев и ржавчины. Для быстрой смены оснастки, а также для ее надежной фиксации данная модель оснащена цанговым зажимом 6 мм. Удобство при продолжительной работе обусловлено наличием фиксации кнопки включения. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip отвечает за надежный хват и полный контроль над инструментом в процессе работы. Конструкция позволяет быстро заменить угольные щетки без обращения в сервисный центр.

    Преимущества

    • Мощный двигатель - для эффективной работы
    • Защита от перегрева - для продолжительного срока службы
    • Удлиненный шпиндель - для работы в труднодоступных местах
    • Воздушное охлаждение - для стабильной работы
    • Цанговый зажим - для надежной фиксации оснастки
    • Легкий доступ к щеткам
    • Защита PATRIOT DG 600 110301600 от пыли - для надежности устройства