Прямая шлифмашина Patriot DG 600

Преимущества

Мощный двигатель - для эффективной работы

Защита от перегрева - для продолжительного срока службы

Удлиненный шпиндель - для работы в труднодоступных местах

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Цанговый зажим - для надежной фиксации оснастки

Легкий доступ к щеткам

Защита PATRIOT DG 600 110301600 от пыли - для надежности устройства

Прямошлифовальная машина PATRIOT DG 600 110301600 предназначена для полировки и шлифовки сложных и труднодоступных поверхностей, удаления заусенцев и ржавчины. Для быстрой смены оснастки, а также для ее надежной фиксации данная модель оснащена цанговым зажимом 6 мм. Удобство при продолжительной работе обусловлено наличием фиксации кнопки включения. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip отвечает за надежный хват и полный контроль над инструментом в процессе работы. Конструкция позволяет быстро заменить угольные щетки без обращения в сервисный центр.