Триммерная головка Patriot DL-1201 (с полуавтоматической подачей)
Арт. X18612508159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Триммерная головка PATRIOT DL-1201 применяется в работе с триммерами PATRIOT серий ET; PT; T. Предназначена для скоса низкой травы и тонких сорняков. Режущий элемент - два выступающих хвоста лески. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. При этом длина лески регулируется ножом, расположенным на защитном кожухе триммера.