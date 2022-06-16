Преимущества

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного охвата

Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы в разных условиях

Плавный пуск - для комфортной работы с PATRIOT ER 130 150300130

Подсоединение к пылесосу - для чистоты воздуха

Регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами

Защитный экран - для ограждения оператора от стружки

Фрезер электрический Patriot ER 130 предназначен для фрезерования, в том числе фигурного, заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла фрезами различных типов.Электронная регулировка частоты вращения позволяет работать с разными материалами в зависимости от поставленной задачи.Прозрачный защитный экран предохраняет оператора от попадания стружки в глаза.Имеет возможность подключения пылесоса для чистоты рабочей поверхности и вдыхаемого воздуха.