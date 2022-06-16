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Фрезер электрический Patriot ER 130
Арт. О00000007731
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|55
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Макс. диаметр фрезы, мм
|30
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- Фрезер электрический Patriot ER 130 предназначен для фрезерования, в том числе фигурного, заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла фрезами различных типов.
Электронная регулировка частоты вращения позволяет работать с разными материалами в зависимости от поставленной задачи.
Прозрачный защитный экран предохраняет оператора от попадания стружки в глаза.
Имеет возможность подключения пылесоса для чистоты рабочей поверхности и вдыхаемого воздуха.
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного охвата
- Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы в разных условиях
- Плавный пуск - для комфортной работы с PATRIOT ER 130 150300130
- Подсоединение к пылесосу - для чистоты воздуха
- Регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами
- Защитный экран - для ограждения оператора от стружки