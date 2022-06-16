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Фрезер электрический Patriot ER 130
5.0
2
9 490 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер электрический Patriot ER 130
Арт. О00000007731
5.0
2
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
  • Персональная скидка
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130
Фрезер электрический Patriot ER 130

Фрезер электрический Patriot ER 130

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9 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007731
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Рабочий ход фрезы, мм
55
Макс. диаметр фрезы, мм
30
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер электрический Patriot ER 130 предназначен для фрезерования, в том числе фигурного, заготовок из дерева, древесно-стружечных плит, пластмасс и металла фрезами различных типов.
    Электронная регулировка частоты вращения позволяет работать с разными материалами в зависимости от поставленной задачи.
    Прозрачный защитный экран предохраняет оператора от попадания стружки в глаза.
    Имеет возможность подключения пылесоса для чистоты рабочей поверхности и вдыхаемого воздуха.

    Преимущества

    • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для надежного охвата
    • Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы в разных условиях
    • Плавный пуск - для комфортной работы с PATRIOT ER 130 150300130
    • Подсоединение к пылесосу - для чистоты воздуха
    • Регулировка скорости вращения - для работы с разными материалами
    • Защитный экран - для ограждения оператора от стружки