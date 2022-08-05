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Дрель Patriot FD 401 The One
Арт. Ю00000027237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Электрическая дрель PATRIOT FD 401 The One 120301401 предназначена для сверления отверстий в металле, древесине, пластике. Она оснащена ключевым патроном, что способствует надежному креплению оснастки. На рукоятке инструмента расположена кнопка "Пуск" с колесиком регулировки числа оборотов, рядом - кнопка реверса, а сбоку удобно размещен фиксатор режима для длительной работы.
Преимущества
- Крепление для фиксации инструмента на поясе
- Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска
- Удобный механизм реверса
- Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
- Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время