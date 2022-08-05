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Дрель Patriot FD 401 The One
5.0
1
2 490 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель Patriot FD 401 The One
Арт. Ю00000027237
5.0
1
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
  • Персональная скидка
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One
Дрель Patriot FD 401 The One

Дрель Patriot FD 401 The One

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2 490 ₽
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027237
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая дрель PATRIOT FD 401 The One 120301401 предназначена для сверления отверстий в металле, древесине, пластике. Она оснащена ключевым патроном, что способствует надежному креплению оснастки. На рукоятке инструмента расположена кнопка "Пуск" с колесиком регулировки числа оборотов, рядом - кнопка реверса, а сбоку удобно размещен фиксатор режима для длительной работы.

    Преимущества

    • Крепление для фиксации инструмента на поясе
    • Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска
    • Удобный механизм реверса
    • Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
    • Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время