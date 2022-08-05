Преимущества

Крепление для фиксации инструмента на поясе

Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска

Удобный механизм реверса

Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном

Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время

Электрическая дрель PATRIOT FD 401 The One 120301401 предназначена для сверления отверстий в металле, древесине, пластике. Она оснащена ключевым патроном, что способствует надежному креплению оснастки. На рукоятке инструмента расположена кнопка "Пуск" с колесиком регулировки числа оборотов, рядом - кнопка реверса, а сбоку удобно размещен фиксатор режима для длительной работы.